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Англичанин выпивал пять литров газировки в день: мужчина рассказал о последствиях

Англичанин выпивал пять литров газировки в день: мужчина рассказал о последствиях
Англичанин выпивал пять литров газировки в день
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В Англии 42-летний Том Боуи пристрастился к сладкой газировке и столкнулся с серьёзными проблемами здоровья. Он выпивал каждый день до пяти литров этого напитка.

Как сообщает Daily Mail, мужчина начинал с одной банки в день, но вскоре стал закупать сразу упаковки по 24 банки. Спустя несколько лет он заметил, что набрал лишний вес и столкнулся с проблемами с зубами. Стоматолог сообщил англичанину, что уровень кислотной эрозии соответствует состоянию зубов 70-летнего человека.

За 10 лет своей зависимости Том Боуи потратил на газировки около $ 40 тыс. С такой привычкой пришлось распрощаться после того, как его дочь начала подражать отцу и тоже стала зависимой от газированных напитков.

Мужчина обратился к терапевту, который помог ему отказаться от лимонада в пользу воды. В результате Том Боуи заметно похудел.

Теперь я пью так много воды и чувствую себя намного лучше. Не смотрю на газированные напитки и даже отдалённо не испытываю искушения.
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