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Синоптик Леус предупредил о возвращении заморозков в Москву

Синоптик Леус предупредил о возвращении заморозков в Москву
В Москву вернутся замор
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Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом погоды на предстоящую неделю в Москве. Синоптик сообщил, что уже с понедельника, 11 ноября, в столице России ожидаются первые заморозки.

Ночные температуры начнут опускаться ниже нуля. Так, на базовой метеостанции ВДНХ уже зафиксирована температура -1 градус. В Новой Москве и Михайловском мороз оказался ещё сильнее — столбики термометров опустились до -5,5 градуса, что стало минимальным показателем на территории региона. В Подмосковье самым холодным местом оказался Клин, где температура понизилась до -4,4 градуса.

Михаил Леус отмечает, что похолодание сохранится и в ближайшие дни. Несмотря на небольшое повышение температуры днём в понедельник, в ночь на вторник, 12 ноября, снова ожидается снижение температуры до отрицательных значений.

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