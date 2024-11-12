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Похудевшая Кэти Перри пришла на светский вечер в элегантном образе

Похудевшая Кэти Перри пришла на светский вечер в элегантном образе
Кэти Перри
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Певица сбросила 10 килограммов. После похудения Кэти Перри всё чаще выходит в свет в открытых и облегающих нарядах. В этот раз она появилась на ковровой дорожке гала-концерта Baby2Baby, который прошёл в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала утончённый образ.

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: Araya Doheny/Getty Images

Кэти позировала перед фотографами в длинном шёлковом платье жемчужного оттенка. Изюминкой наряда стала металлическая цепочка в районе выреза, которая сделала лук более дерзким. Кроме того, певица надела асимметричные серьги с бриллиантами и кольцо.

От яркого макияжа и сложной укладки артистка отказалась. Исполнительница хита Roar сделала для светского вечера причёску с небрежными локонами и макияж с персиковым блеском для губ, который выигрышно подчеркнул её цвет глаз.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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