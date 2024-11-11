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Как из сказки: образы звёзд на премьере фильма-мюзикла «Злая»

Как из сказки: образы звёзд на премьере фильма-мюзикла «Злая»
Ариана Гранде
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На ковровой дорожке собрались самые яркие звёзды Голливуда. В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма-мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Мишель Йео в главных ролях. Оцениваем образы гостей на премьере.

Разумеется, Гранде и Йео в этот вечер приковали к себе все взгляды. Ариана появилась на мероприятии в образе от Thom Browne в компании своего возлюбленного Итана Слейтера, а Йео позировала перед камерами в роскошном наряде от Balenciaga.

Кроме того, одной из самых ярких знаменитостей на премьере оказалась Дженнифер Лопес. Она пришла на ковровую дорожку в кутюрном платье Zuhair Murad. Не менее стильными были наряды Эшли Тисдейл, Джонатана Бейли и многих других.

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