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Белла Хадид продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Белла Хадид продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Белла Хадид
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Модель совмещает отдых и работу в Дубае. Белла Хадид прилетела в Объединённые Арабские Эмираты на закрытую вечеринку ювелирного дома Chopard и для того, чтобы уделить время некоторым другим модным проектам. Несмотря на плотный график, Белла находит возможности для отдыха.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Из личного архива Беллы Хадид

Манекенщица опубликовала фото в одном из пляжных образов. Хадид примерила трендовое бикини чёрного цвета. Белла стремительно вернулась в индустрию моды после длительного перерыва из-за болезни. Она практически сразу пришла в привычную форму и смогла стать обладательницей идеального пресса.

Модель несколько раз занимается в тренажёрном зале, а также ходит на пилатес. Умеренные нагрузки и правильное питание помогают звезде поддерживать идеальный вес и сохранять рельеф.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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