Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Россиянка прошла в финал конкурса красоты «Мисс Земля»

Россиянка прошла в финал конкурса красоты «Мисс Земля»
Екатерина Романова
Аудио-версия:
Комментарии

Среди претенденток на победу были представительницы 76 стран. Россиянка Екатерина Романова из Кемеровской области вошла в ТОП-8 конкурса «Мисс Земля», финал которого состоялся в филиппинском городе Параньяке. Согласно условиям, участницы боролись за право носить титул королевы одной из четырёх стихий. Корона «Мисс Земля» считается наиболее престижной.

Главное звание на конкурсе получила Джессика Лэйн из Австралии. Титул «Мисс Воздух» достался Графнхилдур Харальдсдоттир из Исландии, «Мисс Огонь» — Ниве Антезана из Перу, а корону «Мисс Вода» получила Беа Миллан-Виндорски из США.

В этому году до финала конкурса дошли представительницы 12 стран. Каждой из девушек была предложена тема для доклада. Екатерина Романова представила речь о деньгах. Она подчеркнула, что, несмотря ни на что, главной ценностью для неё являются семья и любовь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Житель США проплыл 73 км, сидя в огромной тыкве, и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android