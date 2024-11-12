Россиянка прошла в финал конкурса красоты «Мисс Земля»

Среди претенденток на победу были представительницы 76 стран. Россиянка Екатерина Романова из Кемеровской области вошла в ТОП-8 конкурса «Мисс Земля», финал которого состоялся в филиппинском городе Параньяке. Согласно условиям, участницы боролись за право носить титул королевы одной из четырёх стихий. Корона «Мисс Земля» считается наиболее престижной.

Главное звание на конкурсе получила Джессика Лэйн из Австралии. Титул «Мисс Воздух» достался Графнхилдур Харальдсдоттир из Исландии, «Мисс Огонь» — Ниве Антезана из Перу, а корону «Мисс Вода» получила Беа Миллан-Виндорски из США.

В этому году до финала конкурса дошли представительницы 12 стран. Каждой из девушек была предложена тема для доклада. Екатерина Романова представила речь о деньгах. Она подчеркнула, что, несмотря ни на что, главной ценностью для неё являются семья и любовь.

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