Мужской аксессуар стал модным трендом среди женщин

Эта деталь удачно впишется даже в самый элегантный образ. Инфлюенсеры из разных стран задают новый тренд. Мужские галстуки становятся всё более популярными среди женщин. Модницы сочетают этот аксессуар как с дерзкими, так и с классическими образами.

Носить галстук можно буквально со всем. Он отлично впишется в лук с рубашкой или даже платьем с декольте. Причём трендовыми считаются различные модели: узкие и широкие, длинные и короткие, однотонные и с принтом.

Многие знаменитости уже внедрили галстуки в свой гардероб. Так, например образы с этим аксессуаром всё чаще выбирают Виктория Бекхэм, Зендея, Белла Хадид и другие. К слову, луки с галстуками не раз мелькали во время показов на прошедших недавно Неделях моды.

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