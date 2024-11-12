Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Мужской аксессуар стал трендом у женщин

Мужской аксессуар стал модным трендом среди женщин
Галстук в женском образе
Аудио-версия:
Комментарии

Эта деталь удачно впишется даже в самый элегантный образ. Инфлюенсеры из разных стран задают новый тренд. Мужские галстуки становятся всё более популярными среди женщин. Модницы сочетают этот аксессуар как с дерзкими, так и с классическими образами.

Носить галстук можно буквально со всем. Он отлично впишется в лук с рубашкой или даже платьем с декольте. Причём трендовыми считаются различные модели: узкие и широкие, длинные и короткие, однотонные и с принтом.

Многие знаменитости уже внедрили галстуки в свой гардероб. Так, например образы с этим аксессуаром всё чаще выбирают Виктория Бекхэм, Зендея, Белла Хадид и другие. К слову, луки с галстуками не раз мелькали во время показов на прошедших недавно Неделях моды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Стилисты предрекли возвращение главного модного тренда 2010-х
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android