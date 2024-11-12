Дочь Брюса Уиллиса показала редкую фотографию с внучкой актёра

Малышка — главная отрада актёра. Брюс Уиллис всё время проводит с близкими и старается запомнить каждое мгновение, которое ему дарят любимые. Через четыре месяца внучке Крепкого орешка Луэтте исполнится два года. Девочка часто бывает в гостях у дедушки.

Румер Уиллис, дочь актёра, опубликовала редкий снимок с дочкой. На кадре Луэтта позирует в стильном салатовом жакете, клетчатых брюках, серебристых сапожках и больших солнцезащитных очках.

Внучка Брюса Уиллиса Фото: Из личного архива Румер Уиллис

Самый крутой человек, которого я знаю, — написала Румер под снимком.

Близкие Брюса Уиллиса рассказывали, что внучка помогает ему не терять силу духа и по-прежнему верить в лучшее. Врачи, к сожалению, с осторожностью делают прогнозы относительно здоровья Крепкого орешка и не пытаются подарить близким актёра ложную надежду.

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