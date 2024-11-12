В Госдуме предложили сократить рабочую неделю перед Новым годом

Депутат Госдумы Станислав Наумов от ЛДПР предложил отменить шестидневку в последнюю неделю 2024 года. В своём обращении к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко он высказал идею о том, что 28 декабря следует сделать выходным днём, чтобы избежать ненужного перегруза сотрудников накануне Нового года, сообщает «РИА Новости».

Станислав Наумов подчеркнул, что в некоторых сферах нет необходимости выводить сотрудников на работу в последний рабочий день года, а последняя трудовая неделя и так не должна быть перегруженной. По его словам, нужно предоставить возможность гражданам провести это время с семьёй и подготовиться к праздникам.

Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне. Я исхожу из приоритета производительности труда. Ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за пять дней сделать то, что планируется сделать за шесть дней.

Читайте также: Перед Новым годом россиян ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.