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Почти снежный человек: Марк Уолберг показал, как закаляется

Почти снежный человек: Марк Уолберг показал, как закаляется
Марк Уолберг
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Актёр каждый день принимает ледяные ванны. Марк Уолберг много лет соблюдает строгий режим. Одна из главных составляющих его расписания — регулярные сеансы закаливания. Актёр показал, как проводит такие процедуры.

У Марка в запасе всегда имеется приличное количество льда. Во время поездок Уолберг заранее заказывает лёд, который ему доставляют прямо в номер отеля. Так случилось и в новом путешествии актёра.

Марк Уолберг

Марк Уолберг

Фото: Из личного архива Марка Уолберга

Лёд привезён для одной очень важной персоны, — гласила надпись на табличке, которую сотрудники отеля заботливо прикрепили к тележке со льдом.

Жена Марка Уолберга рассказывала, что для любого другого человека режим её мужа может показаться по-настоящему сумасшедшим. Например, актёр просыпается в 2:30 ночи и сразу же идёт заниматься в спортзал.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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