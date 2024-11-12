В самом сердце города: открыта регистрация на марафон «Белые ночи» в 2025 году

Забег состоится 5 июля. Открыта регистрация на участие в марафоне «Белые ночи», который пройдёт уже в 34-й раз. Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях в 10 км или 42,2 км. Эстафета доступна для всех желающих.

Место старта в 2025 году будет расположено рядом с «Газпром Ареной» — знаковой спортивной локацией Петербурга. Участники финишируют в самом сердце города — на Дворцовой площади. Кроме того, изменится и время старта забега на 10 км: он состоится в 20:30 — на полчаса раньше, чем было до этого. Старт марафонской дистанции по традиции будет дан в 22:00.

Марафон «Белые ночи» Фото: Беговое сообщество

В этот раз участникам предстоит пробежать по линейной трассе, которую проложат по центральным улицам и набережным Санкт-Петербурга. Казанский собор, Петропавловская крепость, Летний сад, Ростральные колонны, Адмиралтейство — это лишь малая часть красот, которые увидят атлеты во время марафона.

Благодаря новой стартовой локации и обновлённому расписанию стартов мы сможем увеличить лимиты участников, а значит, в следующем году нас ждёт ещё более масштабное беговое событие, которое, надеемся, станет одним из самых ярких моментов в беговой истории каждого участника, — рассказал директор марафона «Белые ночи» Дмитрий Тарасов.

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