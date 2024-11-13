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Внешность Брэдли Купера на новых фото рассмешила его поклонников

Внешность Брэдли Купера на новых фото рассмешила его поклонников
Брэдли Купер
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Актёра не узнали на снимке. На днях Брэдли Купер побывал на мюзикле «Чикаго» в нью-йоркском театре «Амбассадор». После завершения постановки он пообщался с коллегами за кулисами и сделал памятные фотографии. Получившийся снимок опубликовала Алисса Милано.

Брэдли Купер с коллегами

Брэдли Купер с коллегами

Фото: Из личного архива Алиссы Милано

Поклонники сразу обратили внимание на то, что со всеми лицами на кадре явно что-то не так. Милано, которая всегда была большой любительницей приложений для обработки фото, перестаралась, из-за чего лица всех запечатлённых на снимке стали выглядеть, мягко говоря, странно.

Сильнее всего досталось Брэдли Куперу, который благодаря фильтрам не просто помолодел лет на 20, а стал выглядеть так, будто бы сделал минимум одну пластическую операцию и с десяток уколов красоты. Пользователи Сети пошутили, что Брэдли должен смотреть на эту фотографию каждый раз, когда ему придёт в голову идея отправиться в кабинет косметолога.

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