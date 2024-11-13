Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Главному красавчику Голливуда исполнилось 50: как отметил юбилей Леонардо ДиКаприо

Главному красавчику Голливуда исполнилось 50: как отметил юбилей Леонардо Ди Каприо
Леонардо ДиКаприо
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр отпраздновал юбилей по-настоящему громко. На роскошной вечеринке в ресторане Stella Ristorante в Лос-Анджелесе собралось более 500 гостей. Для всех действовало строгое правило – никаких телефонов. Эксклюзивные блюда имениннику и его гостям подавал лично шеф-повар заведения.

Ди Каприо появился на мероприятии в компании своей возлюбленной Виттории Черетти. Поздравить исполнителя главной роли в фильме «Титаник» также приехали его близкие друзья: Тоби Магуайр, Эван Росс, Лукас Хаас. Среди приглашённых в целом отметилась добрая половина Голливуда. Стивен Спилберг, Пэрис Хилтон, Кэти Перри и Орландо Блум, Робин Тик, Брэд Питт – список можно продолжать бесконечно.

Общая стоимость подарков, полученных Леонардо, превышает несколько миллионов долларов, однако главный презент он сделал себе сам. Актёр приобрел шикарный жилой комплекс, состоящий из четырёх домов площадью больше тысячи квадратных метров. В одном только главном доме есть пять спален, восемь ванных комнат, кинозал, винный погреб и спа-салон с гидромассажной ванной, бассейном и сауной.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Похудевшая Кэти Перри пришла на светский вечер в элегантном образе
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android