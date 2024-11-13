Главному красавчику Голливуда исполнилось 50: как отметил юбилей Леонардо Ди Каприо

Актёр отпраздновал юбилей по-настоящему громко. На роскошной вечеринке в ресторане Stella Ristorante в Лос-Анджелесе собралось более 500 гостей. Для всех действовало строгое правило – никаких телефонов. Эксклюзивные блюда имениннику и его гостям подавал лично шеф-повар заведения.

Ди Каприо появился на мероприятии в компании своей возлюбленной Виттории Черетти. Поздравить исполнителя главной роли в фильме «Титаник» также приехали его близкие друзья: Тоби Магуайр, Эван Росс, Лукас Хаас. Среди приглашённых в целом отметилась добрая половина Голливуда. Стивен Спилберг, Пэрис Хилтон, Кэти Перри и Орландо Блум, Робин Тик, Брэд Питт – список можно продолжать бесконечно.

Общая стоимость подарков, полученных Леонардо, превышает несколько миллионов долларов, однако главный презент он сделал себе сам. Актёр приобрел шикарный жилой комплекс, состоящий из четырёх домов площадью больше тысячи квадратных метров. В одном только главном доме есть пять спален, восемь ванных комнат, кинозал, винный погреб и спа-салон с гидромассажной ванной, бассейном и сауной.

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