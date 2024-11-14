Назван самый сексуальный мужчина 2024 года: его имя знакомо многим

Почётное «золото» получил популярный актёр. Джон Красински был признан самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии People. 45-летний артист известен публике по сериалу «Офис» и фильму «Тихое место».

Джон Красински Фото: People

Красински снялся для обложки специального выпуска журнала и рассказал, как отреагировал на новость о том, что он был удостоен такого громкого звания. Джон отметил, что не сразу поверил в свою победу и решил, что над ним шутят.

Возможно, меня просто захотели разыграть. Я же не проснулся с мыслью о том, что вот-вот стану самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. И всё-таки это случилось. Вы, ребята, здорово подняли для меня планку, — сказал актёр в интервью People.

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