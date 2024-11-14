Дуэйн Джонсон перевоплотился в рождественского эльфа

Актёр уже вовсю готовится к предстоящим праздникам. Дуэйн Джонсон пришёл на «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном». Скала появился на съёмке в образе рождественского эльфа и напомнил поклонникам о том, что до самого красивого и сказочного периода в году осталось совсем немного.

Джонсон, как и полагается эльфу, надел красную шапочку и забавные ботинки. Актёр отметил, что наконец-то осознал, насколько важно радовать в первую очередь себя, чтобы потом дарить эту радость близким.

Дуэйн Джонсон Фото: The Tonight Show

Счастье уже переполняет всех нас! К слову, я единственный эльф, который спокойно жмёт 225 кг в зале, — заявил Скала.

По словам Джонсона, он уже приступил к планированию рождественских каникул и начал закупать подарки для семьи и друзей. В этом году актёр собирается организовать что-то по-настоящему грандиозное.

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