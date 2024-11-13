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Неожиданно: в Москве грядёт потепление до +9 градусов

Неожиданно: в Москве грядёт потепление до +9 градусов
В Москве грядёт потепление до +9 градусов
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В ближайшие дни погода порадует москвичей теплом. Обновлённый прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

Во второй половине текущей недели ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, столбики термометров днём покажут от +1 до +3 градусов, а в ночные часы — от -1 до +2 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные дни, 16 и 17 ноября, днём потеплеет до +3…+8 градусов, ночью — до +5.

Начало следующей недели будет без осадков. По данным метеорологов, в понедельник, 18 ноября, температура днём составит +1…+6 градусов, а во вторник, 19 ноября, воздух прогреется уже до +4…+9 градусов.

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