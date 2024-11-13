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Королева Камилла высказалась о своём состоянии после того, как у неё нашли инфекцию

Королева Камилла высказалась о своём состоянии после того, как у неё нашли инфекцию
Королева Камилла
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Неделю назад у неё диагностировали острую инфекцию дыхательных путей. Королева Камилла дала первый комментарий после того, как стало известно о её болезни. 77-летняя супруга Карла II сообщила, что ей понадобится некоторое время для того, чтобы восстановиться.

Врачи делают всё, чтобы это произошло как можно скорее, но окончательно избавиться от инфекции получится лишь через некоторое время, — рассказала Камилла.

Королеве даже пришлось отказаться от участия во всех публичных мероприятиях. 12 ноября Камилла частично вернулась к исполнению своих официальных обязанностей, однако впереди её ждёт долгое восстановление после болезни.

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