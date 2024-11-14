Названы идеальные пропорции женской фигуры

Исследование показало неожиданные результаты. Учёные из Университета Констанца в Германии проверили теорию о том, что наиболее привлекательными считаются женщины с чётким соотношением талии и бёдер. Изначально 80 респондентам предложили оценить 12 изображений женских тел, попадающих под определение «идеальные» и вписывающихся в стандарт 90-60-90.

На втором этапе исследования учёные выдали участникам эксперимента фотографии женщин, у которых объёмы талии и бёдер не являются пропорциональными друг к другу. Среди предложенных снимков были изображения и худощавых, и пышнотелых девушек.

Оказалось, что наиболее привлекательными для большинства являются округлые и пышные формы, а самыми красивыми — обладательницы пропорций, сильно выходящих за рамки стандарта 90-60-90. Ключевую роль при этом играют непосредственно изгибы тела – чем они более явные, тем привлекательнее фигура.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Белла Хадид продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике