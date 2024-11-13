Меган Фокс сообщила, что ждёт четвёртого ребёнка

Актриса сообщила счастливую новость. Меган Фокс рассказала, что беременна. Звезда фильма «Трансформеры» ждёт четвёртого ребёнка от своего возлюбленного Machine Gun Kelly. Прибавление произойдёт в следующем году.

Некоторое время назад Фокс рассказала, что пережила выкидыш, однако, несмотря на это, она не отказалась от желания вновь стать матерью. Актриса сделала трогательную публикацию у себя в блоге.

Ничто никогда не уходит от нас на самом деле. Добро пожаловать обратно, — написала Меган, напомнив обо всём, что ей пришлось пережить.

Ранее актриса была замужем за Остином Грином. У них есть трое общих сыновей: 12-летний Ноа, 10-летний Боди и восьмилетний Джорни.

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