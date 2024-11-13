В Москве стартует пятый сезон студенческого кубка Бегового сообщества

За звание лучшей студенческой команды поборются около 40 столичных ВУЗов. 16 и 17 ноября в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ пройдёт первый этап пятого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества.

В субботу, 16 ноября, состоятся соревнования среди девушек и юношей на дистанциях 60 м и 600 м, а также классическая эстафета 4х200 м. В воскресенье, 17 ноября, команды выйдут на старт забегов на 300 м и 1000 м и попробуют свои силы в обратной шведской эстафете 800-600-400-200 м.

Развитие и популяризация студенческого спорта – одно из основных направлений работы нашей команды. Когда мы впервые провели Студенческий кубок БС, в нём приняли участие всего шесть вузов. В этом году свои силы попробуют уже около 40 студенческих команд. И мы рады, что соревнования растут и набирают популярность, а также становятся платформой для создания новых и классных проектов, – рассказал сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

В дни соревнований для участников пройдёт несколько мастер-классов по старту с колодок и правилам эстафеты, чтобы и опытные атлеты, и новички чувствовали себя уверенно во время забегов. Также в новом сезоне проявить себя смогут ещё и болельщики. Так, в рамках первого этапа сезона-2024/2025 организаторы наградят вуз, который активнее остальных будет поддерживать свою команду на трибунах.

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