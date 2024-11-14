Исследование: все владельцы собак делятся на три типа

Исследователи из Венгрии опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что все они попадают в три отдельные категории. Результаты их научной работы описывает Daily Mail.

Мы выявили три различных профиля владельцев, чьи собаки играли различные социальные и практические роли.

Дружелюбный коллега (31,1%). Видит в собаке коллегу/охранника, но имеет с ним сильную эмоциональную связь. Обычно это владельцы бордер-колли, бельгийских или немецких овчарок. Родитель (49,5%). Связь как с человеком, не видит в своём питомце практических функций. Обычно владеет боксёрами или таксами. Компаньон (19,4%). Собака ему нужна для общения, но человек всё же сохраняет эмоциональную дистанцию. Обычно владеет муди, английскими кокер-спаниелями или лабрадорами-ретриверами.

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