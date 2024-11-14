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Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась редкими кадрами с Джейсоном Стэйтемом и детьми

Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась редкими кадрами с Джейсоном Стэйтемом и детьми
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем
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Возлюбленные ведут закрытый образ жизни. Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем не привыкли выносить личное на публику, что особенно актуально, когда хочется уберечь от лишнего внимания детей. Пара воспитывает семилетнего сына Джека и двухлетнюю дочь Изабеллу. На страницах Роузи и Джейсона в соцсетях редко можно увидеть милые семейные кадры.

Дети Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэйтема

Дети Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэйтема

Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

На днях Хантингтон-Уайтли и Стэйтем вместе с детьми отправились на прогулку на яхте. Модель поделилась частицей этого путешествия с поклонниками. Она опубликовала милые семейные снимки, на которых запечатлено, как Джек и Изабелла внимательно наблюдают за происходящим за бортом.

Кроме того, манекенщица показала фото с возлюбленным. Для морской прогулки Хантингтон-Уайтли и Стэйтем выбрали парные белые луки. Пара часто надевает наряды, которые идеально сочетаются между собой, — это давно стало их фишкой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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