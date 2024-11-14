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Цифра с семью нулями: названа сумма, которую россияне тратят на онлайн-тренировки

Цифра с семью нулями: названа сумма, которую россияне тратят на онлайн-тренировки
Онлайн-фитнес
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Удалёнка по-прежнему актуальна. Многие предпочитают заниматься спортом из дома, а помогают им в этом платформы для фитнеса. В общей сложности к концу 2024 года россияне потратят на покупку онлайн-курсов и спортивных абонементов почти 5 млрд рублей — такова предполагаемая суммарная выручка крупнейших в стране компаний, специализирующихся в данной сфере.

Лидером направления с большей долей вероятности останется FitStars, которая к концу 2024 года может заработать 1,2 млрд рублей. Ожидается, что интерес к дистанционным занятиям фитнесом будет только расти. По прогнозу аналитиков из Smart Ranking, с каждым новым годом россияне будут тратить на онлайн-фитнес в среднем на 20–30% больше, чем за предыдущий.

Президент объединения операторов фитнес-индустрии «Национальное фитнес-сообщество» (НФС) Елена Силина предполагает, что рост интереса россиян к онлайн-тренировкам в первую очередь связан с тем, что многие желающие заниматься спортом не могут позволить себе ходить в зал из-за нехватки времени или финансов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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