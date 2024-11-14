В Москве завершился масштабный Кубок России по фитнес-аэробике

В Москву приехали больше 3500 спортсменов из 35 регионов страны. Практически неделю в комплексе «Волейбольная арена «Динамо» проходили состязания сильнейших команд в Кубке России, всероссийские соревнования для начинающих спортсменов, турнир студенческих команд, а также Фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества.

Призовой фонд Кубка России среди старшей возрастной группы составил 1 800 000 рублей. Остальные спортсмены выступали на всероссийских соревнованиях. Все состязания проходили по пяти дисциплинам: аэробика, аэробика — пять человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп — большая группа. Победители Кубка России выступят на Международном турнире по фитнес-аэробике.

В Москве завершился Кубок России по фитнес-аэробике Фото: Пресс-служба ФФАР

Участники фестиваля представляли новые дисциплины фитнес-аэробики. Федерация готовится к их аккредитации в Министерстве спорта РФ. В перспективе новые дисциплины войдут в основную программу соревнований на всех уровнях. Кроме того, в рамках фестиваля прошли мастер-классы по аэробике и хип-хопу, танцевальные баттлы и обучающие воркшопы.

Победители Кубка России 2024 года

Аэробика

Команда «Скарлет Роузес», Москва

Степ-аэробика

Команда «Лада Фристайл», Тольятти

Аэробика — пять человек

Команда «Нирвана», Казань

Хип-хоп

Команда «Уран», Пенза

Хип-хоп — большая группа

Команда «Кей Кей Крю», Чебоксары

Все итоги соревнований будут опубликованы на официальном сайте Федерации фитнес-аэробики России ffarsport.ru.

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