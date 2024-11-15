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Стилисты предложили сделать странный модный трюк трендом зимы

Стилисты предложили сделать странный модный трюк трендом зимы
Юбка в сочетании с брюками
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Идею оценят модницы, которые любят сочетать несочетаемое. Многослойность в образах выходит на новый уровень. Стилист Ольга Ким уверена, что одним из главных трендов предстоящей зимы станет комбинация юбки (килта) и брюк в одном образе.

Эксперт рассказала, что на прошедших ранее Неделях моды фокус был на необычные детали в луках. Так, уже совсем скоро накладные юбки могут оказаться в гардеробе у каждой модницы.

Я рекомендую сочетать такую полуюбку с простыми вещами, потому что она сама по себе уже является акцентом. Например, с чёрной водолазкой и брюками, — подчеркнула Ким.

Тем, кто пока не готов на смелые эксперименты, но хочет быть в тренде, стилист посоветовала присмотреться к джинсам с эффектом масляной стирки, кожаным брюкам, а также платьям-рубашкам – они тоже будут в тренде этой зимой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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