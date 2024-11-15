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Названы визуально омолаживающие стрижки

Названы визуально омолаживающие стрижки
Названы визуально омолаживающие стрижки
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Эти причёски подойдут под любой тип внешности. Стилист Клара Первис посоветовала обратить внимание на короткие стрижки, если стоит вопрос о желании получить омолаживающий эффект. На первом месте среди лифтинг-причёсок – французский боб с текстурированными слоями и градуированной чёлкой.

А для тех, кто готов к экспериментам с имиджем, идеально подойдёт пикси. Такая стрижка идеально ложится на волосы любого типа. Её не нужно каждый день укладывать — достаточно регулярно ходить на коррекцию в салон.

Счастливым обладательницам густых и послушных волос Перес предложила обратить внимание на удлинённый боб. С такой стрижкой можно разгуляться – локоны, прямые пряди и другие укладки на такой длине помогут освежить образ и создать тот самый омолаживающий эффект.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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