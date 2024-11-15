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Учёные определили привычку, которая может продлить жизнь на 11 лет

Учёные определили привычку, которая может продлить жизнь на 11 лет
Эта привычка может продлить жизнь на 11 лет
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Согласно опубликованному в British Journal of Sports Medicine исследованию, простая привычка совершать прогулки каждый день может значительно улучшить здоровье и продлить жизнь. Учёные обнаружили, что повышение физической активности до уровня наиболее подвижной части населения способно увеличить продолжительность жизни на целых 11 лет.

Исследование показало, что, если бы люди старше 40 лет были так же активны, как самые подвижные 25% населения, их жизнь продлилась бы на пять лет. Однако самый сильный эффект наблюдается тогда, когда наименее активные граждане достигают такого же уровня активности: тогда их жизнь может продлиться почти на 11 лет.

Расчёты показали, что ежедневные прогулки продолжительностью всего лишь 160 минут (около 2,5 часа), совершённые со средней скоростью 4,8 километра в час, могут повысить среднюю продолжительность жизни на пять лет. Особенно важно отметить, что наибольшую выгоду получают те, кто сейчас ведёт сидячий образ жизни: каждый дополнительный час прогулок может продлить жизнь примерно на шесть часов.

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