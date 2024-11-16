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Беременная Дженнифер Лоуренс прошлась по красной дорожке в элегантном образе

Беременная Дженнифер Лоуренс прошлась по красной дорожке в элегантном образе
Дженнифер Лоуренс
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Актриса посетила премьеру фильма, для которого выступила в роли продюсера. Дженнифер Лоуренс не так часто выходит в свет, однако пропустить ковровую дорожку по случаю выхода картины «Хлеб и розы» не могла. Появление звезды на публике стало приятным сюрпризом для её поклонников.

Наталья Егильская

Наталья Егильская

Фото: Leon Bennett/Getty Images

Дженнифер пришла на мероприятие, которое состоялось в Лос-Анжелесе, в элегантном образе. Актриса надела длинное чёрное платье с открытыми плечами и вырезом. Лоуренс оставила волосы распущенными и сделала лёгкий макияж.

Несколько недель назад стало известно, что звезда фильма «Голодные игры» ждёт второго ребёнка. Актриса долгое время не появлялась на публике. В ближайшее время она планирует сосредоточиться на семье, а также на работе за кадром.

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