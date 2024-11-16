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Ева Лонгория поделилась простым секретом, который помогает ей сохранять молодость

Ева Лонгория поделилась простым секретом, который помогает ей сохранять молодость
Ева Лонгория
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Воспользоваться советом актрисы может каждый. Еве Лонгории 49 лет, но, глядя на её фотографии, трудно поверить, что это так. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» поделилась секретом, благодаря которому она выглядит гораздо моложе своих лет.

Я просыпаюсь на рассвете, делаю медитации. Важно внимательно следить за качеством сна. Как правило, я пью магний и другие добавки. Я делаю всё это не ради вечной молодости, а для того, чтобы стареть красиво, — поделилась Ева в новом интервью.

Лонгория действительно относится к тому редкому типу знаменитостей, которые не стесняются выкладывать в социальные сети фото и видео без косметики и фильтров. Актриса уверена, что быть красивой и уверенной в себе можно в любом возрасте.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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