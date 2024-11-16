Гленн Клоуз из «101 далматинца» показала, как выглядит без косметики и фильтров

Актриса восхитила поклонников честностью. Гленн Клоуз, известная по фильму «101 далматинец», поделилась селфи, сделанным на съёмочной площадке нового фильма. Она предстала перед публикой без косметики и с пенкой от кофе на носу и губах.

Гленн Клоуз Фото: Из личного архива Гленн Клоуз

77-летняя звезда позировала на камеру в толстовке и маске для глаз. Клоуз призналась, что в тот день не очень хорошо себя чувствовала, поэтому искала любой способ, который помог бы ей улучшить состояние и настроение. Последнее, к слову, Гленн подняла не только себе.

«Обожаю, когда звёзды честны со своими фанатами», «Гленн – мой кумир. Очень открытая и настоящая», «Всегда прекрасна», «Очень мило и забавно», «Гленн, вы действительно лучшая!» — написали подписчики Клоуз.

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