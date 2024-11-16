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С чистого листа: россияне назвали сумму, которая нужна им для начала новой жизни

С чистого листа: россияне назвали сумму, которая нужна им для начала новой жизни
Сколько нужно для начала новой жизни?
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Сколько стоят перемены? В исследовании «Профи.ру» принимали участие 5000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в разных уголках России. Опрос показал, что большинству их них для открытия новой жизненной главы необходимо более 700 тыс. рублей.

Согласно результатам исследования, начать всё с чистого листа хотели бы 78% респондентов. Многие из них уверены, что для этого требуются существенные финансовые вложения. Опрошенные отметили, что основную часть бюджета закладывают на поиск нового места жительства, перемены во внешности, а также работу над своим психологическим состоянием.

28% принявших участие в опросе считают, что для начала новой жизни достаточно от 300 до 500 тыс. рублей, 15% хотели бы потратить на перемены от 100 до 300 тыс., а менее 5% считают, что для этого вполне хватит суммы до 100 тыс. рублей.

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