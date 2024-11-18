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Обладательницей титула «Мисс Вселенная» — 2024» стала представительница Дании

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» — 2024 стала представительница Дании
Виктория Кьер Тейлвиг
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Финал конкурса красоты прошёл в Мексике. Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Она обошла соперниц из Нигерии, Мексики, Таиланда и Венесуэлы. Представительница России Маргарита Алексеева вошла в топ-12 фавориток конкурса.

Виктории Кьер Тейлвиг 21 год. Она получила высшее образование в области бизнеса и маркетинга. Несколько лет девушка успешно совмещала учёбу и карьеру в сфере продажи премиальных ювелирных изделий с бриллиантами. Кроме того, Виктория профессионально занималась танцами и не раз становилась победительницей чемпионатов Европы и мира.

Сейчас Тейлвиг работает преподавателем танцев и строит карьеру в музыке. В своей речи для финала конкурса «Мисс Вселенная» Виктория заявила, что мечтает попасть в историю и стать вдохновляющим примером для других женщин.

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