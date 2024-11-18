От -6 до +7 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю

Москвичей ждут осадки. Подробный прогноз на текущую неделю опубликовали специалисты Гидрометцентра.

Во вторник и среду, 19 и 20 ноября, столбики термометров покажут +2…+4 градуса. В ночные часы будет от 0 до +4 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в среду возможен сильный ветер с порывами до 15 м/c.

В четверг, 21 ноября, в Москве потеплеет до +5…+7 градусов, но уже ночью столбики термометров опустятся до -4…+1 градуса. Синоптики обещают дожди, мокрый снег и усиление ветра до 15-20 м/c.

В пятницу, 22 ноября, днём температура составит -2…+3 градуса, в субботу потеплеет до +1…+6 градусов, а в воскресенье будет -3…+2 градуса. В выходные в ночные часы похолодает до -6 градусов. В эти дни тоже прогнозируются осадки: дожди, мокрый снег и снег.

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