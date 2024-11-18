Миллиардер-биохакер показал последствия безумной процедуры для омоложения кожи

Брайан Джонсон вот уже четыре года занимается совершенствованием своего тела. 47-летний миллиардер делает по-настоящему безумные процедуры для того, чтобы вернуть молодость. Он переливает себе кровь собственного сына, ежедневно принимает десятки витаминов и добавок, часами занимается спортом и делает всевозможные инъекции.

Брайан Джонсон Фото: Из личного архива Брайана Джонсона

Джонсон решил пойти ещё дальше. Для того чтобы снизить биологический возраст кожи, он закачал в лицо донорский жир. Результат, стоит отметить, впечатляет. Правда, пока в негативном смысле. Биохакер поделился результатами процедуры у себя в блоге.

Брайан рассказал, что практически сразу после введения жира организм дал аллергическую реакцию. Лицо миллиардера стало моментально распухать. В конце концов отёк полностью закрыл глаза Джонсона. Миллиардер заявил, что как только придёт в себя после неудачного эксперимента, то предпримет ещё одну попытку.

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