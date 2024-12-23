Изжога или проблемы с сердцем? Врач объяснила, как различить эти состояния

Умение отличить расстройство желудка от сердечно-сосудистых заболеваний может спасти вам жизнь. Об этом говорит доктор Майя Балакришнан, доцент кафедры гастроэнтерологии в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне.

К сожалению, вероятность возникновения любого из этих состояний увеличивается с возрастом.

С возрастом мышцы, контролирующие пищевод, ослабевают, поэтому повышается риск попадания желудочного сока в пищевод. Точно так же с возрастом повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за таких факторов, как повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

Изжога обычно связана с едой. Это переедание, горизонтальное положение сразу после еды, а также употребление некоторых продуктов: солёной, острой пищи, шоколада, кофеина, алкоголя.

Ощущение дискомфорта, похожее на изжогу, может быть и при сердечных заболеваниях. В этом случае он может сопровождаться одышкой или головокружением.

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