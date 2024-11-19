Виктория Бекхэм рассказала об одном из самых неудачных свиданий с мужем

Во время романтической встречи парочка столкнулась с неожиданной проблемой. На днях Виктория Бекхэм ударилась в ностальгию. Экс-участница группы Spice Girls вспомнила, как в самом начале отношений они с Дэвидом прилетели в Париж.

Возлюбленные поселились в шикарном отеле в центре города и купили бутылку французского вина. По словам дизайнера, напиток оказался настолько не в их вкусе, что они с трудом смогли допить его.

Я помню, как мы приехали сюда в 90-е и заказали какое-то особенное вино. Целый вечер мы честно пытались его допить, но ничего не вышло. Впрочем, это приходит с возрастом. Сейчас у нас с этим нет никаких проблем, — пошутила звезда.

Виктория отметила, что навсегда запомнила то путешествие в Париж. Благодаря этой поездке столица Франции действительно превратилась для Бекхэмов в город всех влюблённых. Супруги часто прилетают туда, чтобы вспомнить о том, как начиналась их история и погрузиться в приятную атмосферу роскоши.

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