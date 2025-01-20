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Известна точная цифра: эксперты определили, сколько часов сидения в день вредит сердцу

Известна точная цифра: эксперты определили, сколько часов сидения в день вредит сердцу
Сколько часов сидения в день вредит сердцу?
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Недавнее исследование, опубликованное в журнале JACC, установило, что более 10,5 часа сидячего образа жизни в день значительно повышает риск сердечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, даже у людей, которые регулярно занимаются спортом.

В исследовании приняли участие более 89 тысяч человек, и результаты показали, что активность не может полностью компенсировать вред, причиняемый длительным сидением. Учёные выявили критический порог в 10,6 часа, после которого риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает.

Недостаточная физическая активность давно признана фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты подчёркивают, что текущие рекомендации по физической активности не учитывают чрезмерное сидение как важный аспект общего здоровья. Они призывают пересмотреть подход к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и акцентировать внимание на сокращении времени, которое человек проводит в сидячем положении.

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