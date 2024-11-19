Беременная Жизель Бюндхен показала фигуру в облегающем платье

Модель побывала на благотворительном вечере. Жизель Бюндхен посетила гала-ужин, организованный приютом для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это первый выход манекенщицы в свет после того, как стало известно, что она ждёт ребёнка.

Бюндхен выбрала для гала-ужина чёрное шёлковое платье, которое подчеркнуло её положение. Модель весь вечер пребывала в хорошем настроении и общалась с другими гостями. Жизель поделилась впечатлениями о мероприятии у себя в социальных сетях.

Жизель Бюндхен на гала-вечере Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Для меня честь присутствовать на торжественном мероприятии Lotus House, посвящённом 20-летию крупнейшего приюта для женщин и детей в Америке, — написала модель.

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