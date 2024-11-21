Простой тест с пальцами поможет выявить возможные проблемы с лёгкими или сердцем

Едва заметные признаки на пальцах могут указывать на проблемы с жизненно важными органами. Существует простой тест, который помогает выявить заболевания лёгких или сердца, говорит доктор Ахмед, известный в соцсетях врач Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Вам потребуется всего несколько секунд: соедините кончики двух указательных пальцев так, чтобы оба ногтя соприкасались. Это похоже на то, как если бы вы делали пальцами знак в виде сердца.

У основания обоих ногтей должно быть небольшое ромбовидное окошко. Если его нет, вам нужно обратиться к врачу.

Это окошечко исчезает при симптоме барабанных палочек. При этом состоянии кончики пальцев утолщаются, а ногти выгибаются в другую сторону и становятся похожим на перевёрнутую ложку.

Такое изменение может указывать на серьёзные проблемы с лёгкими или сердцем.

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