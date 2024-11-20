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Так делать не стоит: из-за бьюти-тренда в соцсетях у девушек стала появляться щетина

Так делать не стоит: из-за бьюти-тренда в соцсетях у девушек стала появляться щетина
Блогерши жалуются на щетину
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Эксперименты инфлюенсеров заканчиваются плачевно. Уже давно в соцсетях гуляет тренд, благодаря которому якобы можно избавиться от пушка на лице, а также предотвратить появление прыщей. Блогеры наносят сухой спрей, а после проходятся по коже бритвой или триммером.

Инфлюенсер Арина Хиль поддалась моде и на протяжении нескольких месяцев делала данную процедуру. Первое время результат её радовал, однако после регулярного бритья у девушки стала расти настоящая щетина, которая уже совсем не похожа на мягкий пушок.

Арина Хиль

Арина Хиль

Фото: Из личного архива Арины Хиль

Арина призвала пользовательниц Сети избегать сомнительных трендов и не проводить эксперименты, ведущие к неприятному результату. Теперь Хиль приходится бороться новой проблемой, которую точно не получится решить сухим спреем и бритвой.

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