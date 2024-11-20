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Певец Usher раскрыл простой секрет, который поможет сохранить молодость

Певец Usher раскрыл простой секрет, который поможет сохранить молодость
Певец Usher
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Певец уверен, что каждый заметит на себе эффект, если попробует последовать этому совету. Usher всегда вёл здоровый образ жизни и тщательно следил за собой. Сейчас артисту 46 лет, однако поверить в это практически невозможно – он запросто даст фору любому, кто годится ему в сыновья. Ашер раскрыл один из секретов, который помогает ему сохранять молодость.

Фигурное катание всегда помогало мне выглядеть свежо и чувствовать себя бодро. Я думаю, это именно то, чего не хватает нынешней молодёжи. Я советую каждому уделять как можно больше времени активностям на свежем воздухе. Выходите на катки, тренируйтесь и просто наслаждайтесь прогулками с близкими, — поделился певец.

Usher подчеркнул, что не стоит стесняться, если первые попытки встать на коньки окажутся неудачными. Важно падать и вставать, чтобы преодолевать себя, а также достигать первых успехов в этом деле. В преддверии зимы этот совет особенно актуален!

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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