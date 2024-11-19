Преобразившаяся Линдси Лохан прошлась по ковровой дорожке в роскошном образе

Актриса посетила премьеру романтической комедии. Линди Лохан стала звездой ковровой дорожки, приуроченной к выходу фильма «Наш маленький секрет». Поклонники дивы отметили, что в последнее время в её жизни и внешности произошли только положительные изменения.

Линдси Лохан Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Лохан блистала перед камерами в роскошном чёрном платье с вырезом. Линдси сделала объёмные локоны и макияж в розовых оттенках, а дополнением шикарного образа стали бриллиантовые браслеты, надетые на оба запястья актрисы.

Лохан действительно очень изменилась за два года. Она избавилась от всех своих пагубных привычек, стала мамой и привела себя в порядок. Звезда сильно похудела и вернулась к образу, за который её много лет назад полюбили поклонники из разных уголков мира. Стоит отметить, что работу над собой Линдси провела колоссальную, а это точно достойно уважения.

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