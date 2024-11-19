В Москве состоялся грандиозный старт Студенческого кубка Бегового сообщества

40 команд вышли на старт, чтобы заработать первые очки для своего ВУЗа. 16 и 17 ноября в Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2024/2025. Участники соревнований показали свои силы на средних и коротких дистанциях, а также в эстафетах.

В субботу, 16 ноября, состоялись забеги на 60 м и 600 м, а также классическая эстафета 4х200 м. В воскресенье, 17 ноября, студенческие команды участвовали в забегах на дистанциях 300 м и 1000 м и в обратной шведской эстафете 800-600-400-200 м.

По результатам двух соревновательных дней победителем первого этапа СКБС стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова. Она заработала 6 508 баллов. Серебро досталось атлетам из РУС «ГЦОЛИФК». Они получили 5 876 баллов. На третьем месте — команда НИУ МГСУ, получившая 5 665 баллов.

Результаты первого соревновательного дня

60 м

Мужчины:

МГУСиТ; РТУ МИРЭА; НИУ МАИ.

Женщины:

РНИМУ им Н. И. Пирогова; НИУ ВШЭ; РУС «ГЦОЛИФК».

600 м

Мужчины:

РГСУ; МГУ имени М. В. Ломоносова; МГУ имени М. В. Ломоносова.

Женщины:

РУС «ГЦОЛИФК»; РАНХиГС; РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Эстафета 4х200 м

Мужчины:

МГУ имени М. В. Ломоносова; НИУ МГСУ; РУДН.

Женщины:

РУДН; РУС «ГЦОЛИФК»; МГУ имени М. В. Ломоносова.

Результаты второго соревновательного дня

300 м

Мужчины:

РУС «ГЦОЛИФК»; РГСУ; НИУ МЭИ.

Женщины:

РУС «ГЦОЛИФК»; РАНХиГС; РЭУ им. Г. В. Плеханова.

1000 м

Мужчины:

МГУ имени М. В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; РУС «ГЦОЛИФК».

Женщины:

РУС «ГЦОЛИФК»; РУС «ГЦОЛИФК»; МГУ имени М. В. Ломоносова.

Эстафета 800-600-400-200 м:

МГУ имени М. В. Ломоносова; РУС «ГЦОЛИФК»; РУДН.

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