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В Москве состоялся грандиозный старт Студенческого кубка Бегового сообщества

В Москве состоялся грандиозный старт Студенческого кубка Бегового сообщества
Првый этап СКБС
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40 команд вышли на старт, чтобы заработать первые очки для своего ВУЗа. 16 и 17 ноября в Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2024/2025. Участники соревнований показали свои силы на средних и коротких дистанциях, а также в эстафетах.

В субботу, 16 ноября, состоялись забеги на 60 м и 600 м, а также классическая эстафета 4х200 м. В воскресенье, 17 ноября, студенческие команды участвовали в забегах на дистанциях 300 м и 1000 м и в обратной шведской эстафете 800-600-400-200 м.

По результатам двух соревновательных дней победителем первого этапа СКБС стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова. Она заработала 6 508 баллов. Серебро досталось атлетам из РУС «ГЦОЛИФК». Они получили 5 876 баллов. На третьем месте — команда НИУ МГСУ, получившая 5 665 баллов.

Результаты первого соревновательного дня

60 м

Мужчины:

  1. МГУСиТ;
  2. РТУ МИРЭА;
  3. НИУ МАИ.

Женщины:

  1. РНИМУ им Н. И. Пирогова;
  2. НИУ ВШЭ;
  3. РУС «ГЦОЛИФК».

600 м

Мужчины:

  1. РГСУ;
  2. МГУ имени М. В. Ломоносова;
  3. МГУ имени М. В. Ломоносова.

Женщины:

  1. РУС «ГЦОЛИФК»;
  2. РАНХиГС;
  3. РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Эстафета 4х200 м

Мужчины:

  1. МГУ имени М. В. Ломоносова;
  2. НИУ МГСУ;
  3. РУДН.

Женщины:

  1. РУДН;
  2. РУС «ГЦОЛИФК»;
  3. МГУ имени М. В. Ломоносова.

Результаты второго соревновательного дня

300 м

Мужчины:

  1. РУС «ГЦОЛИФК»;
  2. РГСУ;
  3. НИУ МЭИ.

Женщины:

  1. РУС «ГЦОЛИФК»;
  2. РАНХиГС;
  3. РЭУ им. Г. В. Плеханова.

1000 м

Мужчины:

  1. МГУ имени М. В. Ломоносова;
  2. НИУ ВШЭ;
  3. РУС «ГЦОЛИФК».

Женщины:

  1. РУС «ГЦОЛИФК»;
  2. РУС «ГЦОЛИФК»;
  3. МГУ имени М. В. Ломоносова.

Эстафета 800-600-400-200 м:

  1. МГУ имени М. В. Ломоносова;
  2. РУС «ГЦОЛИФК»;
  3. РУДН.

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