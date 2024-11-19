В Москве состоялся грандиозный старт Студенческого кубка Бегового сообщества

40 команд вышли на старт, чтобы заработать первые очки для своего ВУЗа. 16 и 17 ноября в Москве прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2024/2025. Участники соревнований показали свои силы на средних и коротких дистанциях, а также в эстафетах.
В субботу, 16 ноября, состоялись забеги на 60 м и 600 м, а также классическая эстафета 4х200 м. В воскресенье, 17 ноября, студенческие команды участвовали в забегах на дистанциях 300 м и 1000 м и в обратной шведской эстафете 800-600-400-200 м.
По результатам двух соревновательных дней победителем первого этапа СКБС стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова. Она заработала 6 508 баллов. Серебро досталось атлетам из РУС «ГЦОЛИФК». Они получили 5 876 баллов. На третьем месте — команда НИУ МГСУ, получившая 5 665 баллов.
Результаты первого соревновательного дня
60 м
Мужчины:
- МГУСиТ;
- РТУ МИРЭА;
- НИУ МАИ.
Женщины:
- РНИМУ им Н. И. Пирогова;
- НИУ ВШЭ;
- РУС «ГЦОЛИФК».
600 м
Мужчины:
- РГСУ;
- МГУ имени М. В. Ломоносова;
- МГУ имени М. В. Ломоносова.
Женщины:
- РУС «ГЦОЛИФК»;
- РАНХиГС;
- РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Эстафета 4х200 м
Мужчины:
- МГУ имени М. В. Ломоносова;
- НИУ МГСУ;
- РУДН.
Женщины:
- РУДН;
- РУС «ГЦОЛИФК»;
- МГУ имени М. В. Ломоносова.
Результаты второго соревновательного дня
300 м
Мужчины:
- РУС «ГЦОЛИФК»;
- РГСУ;
- НИУ МЭИ.
Женщины:
- РУС «ГЦОЛИФК»;
- РАНХиГС;
- РЭУ им. Г. В. Плеханова.
1000 м
Мужчины:
- МГУ имени М. В. Ломоносова;
- НИУ ВШЭ;
- РУС «ГЦОЛИФК».
Женщины:
- РУС «ГЦОЛИФК»;
- РУС «ГЦОЛИФК»;
- МГУ имени М. В. Ломоносова.
Эстафета 800-600-400-200 м:
- МГУ имени М. В. Ломоносова;
- РУС «ГЦОЛИФК»;
- РУДН.
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