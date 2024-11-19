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Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье произвела фурор на светском вечере

Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье произвела фурор на светском вечере
Дженнифер Лопес
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Актриса посетила церемонию вручения премии Governors Awards. Дженнифер Лопес побывала на светском мероприятии, которое прошло в одном из театров Лос-Анджелеса. В этот вечер на одной ковровой дорожке собралась добрая половина Голливуда.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Лопес выбрала для появления на публике шикарный образ от Zuhair Murad FW24. Передняя часть платья звезды была выполнена из полупрозрачной ткани и расшита сотнями пайеток. Стоит отметить, что эффект получился потрясным – лук вышел элегантным и загадочным.

Милым дополнением образа стал клатч, созданный дизайнером Тайлером Эллисом. Дженнифер позировала перед фотографами со своей уже фирменной укладкой. Для этого вечера звезда сделала макияж с акцентом на глаза и нежно-розовым блеском для губ.

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