Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье произвела фурор на светском вечере

Актриса посетила церемонию вручения премии Governors Awards. Дженнифер Лопес побывала на светском мероприятии, которое прошло в одном из театров Лос-Анджелеса. В этот вечер на одной ковровой дорожке собралась добрая половина Голливуда.

Дженнифер Лопес Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Лопес выбрала для появления на публике шикарный образ от Zuhair Murad FW24. Передняя часть платья звезды была выполнена из полупрозрачной ткани и расшита сотнями пайеток. Стоит отметить, что эффект получился потрясным – лук вышел элегантным и загадочным.

Милым дополнением образа стал клатч, созданный дизайнером Тайлером Эллисом. Дженнифер позировала перед фотографами со своей уже фирменной укладкой. Для этого вечера звезда сделала макияж с акцентом на глаза и нежно-розовым блеском для губ.

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