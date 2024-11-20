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Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике
Алессандра Амбросио
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В жаркой Калифорнии продолжается лето. Алессандра Амбросио до сих пор наслаждается теплом и проводит практически всё свободное время у океана. Погода располагает к этому настолько, что модель иной раз задерживается на пляже до глубокой ночи.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Фото: Из личного архива Алессандры Амбросио

Алессандра поделилась атмосферным кадром, сделанным во время очередной вылазки к воде. Манекенщица позировала перед камерой в бикини и сетчатой накидке. Чёрный и белый оттенки в образе удачно вписались в атмосферу пляжа, залитого мягким лунным светом.

Модель придумала интересный способ, как сделать морской лук ещё более интересным и стильным. Она нанесла на руку временную татуировку золотого цвета – такая маленькая, но необычная деталь выигрышно подчеркнула бронзовый загар Амбросио.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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