Болельщица команды по американскому футболу отпраздновала 100-летие на стадионе

Преданную поклонницу этого вида спорта поздравили 50 тыс. болельщиков, а также руководство команды. Болельщица «Колорадо Баффалос» Пэгги отпраздновала своё 100-летие на стадионе. Это событие стало большим праздником для каждого, кто в тот день пришёл посмотреть игру.

Пенсионерка впервые побывала на матче команды ещё в 40-х годах – тогда она была студенткой Колорадского университета и приходила на игры, чтобы поддержать друзей. Постепенно американский футбол стал серьёзным увлечением Пэгги. Она старается не пропускать ни одного матча.

Команда «Колорадо Баффалос» представляет Университет Колорадо, находящийся в городе Боулдер, в студенческом американском футболе на уровне FBS первого дивизиона NCAA, а также является членом конференции Big 12.

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