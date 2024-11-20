Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Болельщица команды по американскому футболу отпраздновала 100-летие на стадионе

Болельщица команды по американскому футболу отпраздновала 100-летие на стадионе
Пэгги во время матча
Аудио-версия:
Комментарии

Преданную поклонницу этого вида спорта поздравили 50 тыс. болельщиков, а также руководство команды. Болельщица «Колорадо Баффалос» Пэгги отпраздновала своё 100-летие на стадионе. Это событие стало большим праздником для каждого, кто в тот день пришёл посмотреть игру.

Пенсионерка впервые побывала на матче команды ещё в 40-х годах – тогда она была студенткой Колорадского университета и приходила на игры, чтобы поддержать друзей. Постепенно американский футбол стал серьёзным увлечением Пэгги. Она старается не пропускать ни одного матча.

Команда «Колорадо Баффалос» представляет Университет Колорадо, находящийся в городе Боулдер, в студенческом американском футболе на уровне FBS первого дивизиона NCAA, а также является членом конференции Big 12.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
100-летний юбилей: учитель на пенсии назвал продукт, который помог ему достичь долголетия
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android