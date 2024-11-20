Ким Кардашьян вернула неожиданный тренд из нулевых

Звезда реалити решилась на перемены во внешности. Ким Кардашьян проколола пупок. Такой вид пирсинга был особенно распространён 20 лет назад. Кажется, светская львица решила возродить главный тренд всех модниц нулевых.

Бизнесвумен продемонстрировала прокол на новом снимке, который опубликовала на своей странице в социальной сети. Теперь талию Кардашьян украшает аккуратная серёжка с внушительным бриллиантом.

Ким Кардашьян Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Жизнь в последнее время, — подписала фотографию Ким.

Пирсинг пупка был популярен среди многих знаменитостей. В своё время его сделали Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Майли Сайрус и другие. Сейчас тренды из нулевых активно возвращаются на улицы. Не исключено, что следующим летом модницы будут носить топы в сочетании с ювелирным украшением на животе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Стилисты предложили сделать странный модный трюк трендом зимы