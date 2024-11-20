Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Ким Кардашьян вернула неожиданный тренд из нулевых

Ким Кардашьян вернула неожиданный тренд из нулевых
Ким Кардашьян
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда реалити решилась на перемены во внешности. Ким Кардашьян проколола пупок. Такой вид пирсинга был особенно распространён 20 лет назад. Кажется, светская львица решила возродить главный тренд всех модниц нулевых.

Бизнесвумен продемонстрировала прокол на новом снимке, который опубликовала на своей странице в социальной сети. Теперь талию Кардашьян украшает аккуратная серёжка с внушительным бриллиантом.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Жизнь в последнее время, — подписала фотографию Ким.

Пирсинг пупка был популярен среди многих знаменитостей. В своё время его сделали Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Майли Сайрус и другие. Сейчас тренды из нулевых активно возвращаются на улицы. Не исключено, что следующим летом модницы будут носить топы в сочетании с ювелирным украшением на животе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Стилисты предложили сделать странный модный трюк трендом зимы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android