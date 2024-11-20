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Названы трендовые цвета для новогодних образов

Названы трендовые цвета для новогодних образов
В чём встречать 2025 год
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2025-й нужно начать стильно. До Нового года остаётся чуть больше месяца, а это значит, что настало время продумывать не только праздничный стол, но ещё и наряд для самой волшебной ночи. Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, образы в каких оттенках будут наиболее актуальными.

Эксперт посоветовала присмотреться к лукам зелёных цветов. Выбрать можно любой оттенок, начиная с салатового и заканчивая изумрудным. Сочетать их можно с винным, лазурным, алым, белым и чёрным тонами. Отдельный фаворит для предстоящего праздника – «змеиный» принт. Материал, из которого будет сделан наряд, может быть любым, но трендовым стилист назвала кожу.

Стоит обратить внимание на кожу: она может быть либо классической, либо с различными сборками и декоративными элементами, — подчеркнула Скороходова.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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