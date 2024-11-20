Принц Гарри показал свою первую татуировку

Мастер нанёс рисунок на шею принца в прямом эфире. Гарри сделал татуировку, посвящённую «Играм непобеждённых», над организацией которых он работает на протяжении последнего года. Сын короля Карла III до последнего не знал, каким именно будет эскиз.

Татуировку принцу делал известный мастер Джелли Ролл. Он набил на шее Гарри логотип Игр, а также сюрпризом поставил свою фирменную подпись. Внук Елизаветы II пообещал, что в качестве благодарности за рисунок пригласит Ролла выступить на открытии соревнований, ведь Джелли – не только тату-мастер, а ещё и известный кантри-певец.

Принц Гарри Фото: invictusgamesfoundation.org

Принц, преданный своему делу, — отметил татуировщик, когда герцог Сассекский только садился к нему в кресло.

Надпись «Invictus I Am», которая стала частью логотипа «Игр непобеждённых» вдохновлена культовой поэмой Уильяма Эрнеста Хенли «Непокорённый». Соревнования, над которыми работает Гарри, пройдут в феврале 2025 года в Ванкувере.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.