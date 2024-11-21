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Необычная спортивная вещь стала одним из главных трендов 2024 года

Необычная спортивная вещь стала одним из главных трендов 2024 года
Сумка-боулер
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Эта стильная вещь засветилась в коллекциях мировых брендов. Спортивная сумка-боулер оказалась одним из главных трендов 2024 года. Трудно найти знаменитость, которая ещё не обзавелась таким аксессуаром, ведь он удачно вписывается в любой городской образ.

Обычно сумки-боулеры используются для похода на тренировки. Они удобные, а за счёт причудливой формы довольно вместительные. В отличие от многих других спортивных сумок, у аксессуаров этой модели нет карманов.

В нынешнем модном сезоне сумки-боулеры появились в коллекциях многих брендов. Среди них в том числе и марки люксового сегмента: Von Dutch, Miu Miu, Prada, COS, Dior, Jacquemus. Папарацци не раз ловили со стильным аксессуаром Мадонну, Джиджи Хадид и других звёзд, которые выступают за комфорт в повседневных образах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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